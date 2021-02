Diebe haben in der Nacht auf Samstag in einem Lebensmittelgeschäft in Winnweiler Tabakwaren im Wert von etwa 1500 Euro erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, drückten die Einbrecher die verschlossene Ausgangstür des Supermarkts in der Industriestraße ein und gelangten so gegen 1 Uhr in den Laden. Die Beamten sicherten Tatwerkzeug und Spuren. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizeiinspektion Rockenhausen (06361 / 917 0) entgegen.