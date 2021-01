In der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagmorgen drangen unbekannte Täter über eine Tür in den Kindergarten in der Neugasse ein. Wie die Polizei Rockenhausen am Montag mitteilte, wurden mehrere Schränke in einem Büroraum durchsucht sowie ein Laptop zerstört. Mehrere Räume und der Flur wurden mit Acrylfarbe und Glitzerpulver verschmiert. In einem Raum wurde eine Fensterscheibe von außen mit einem großen Stein eingeworfen. Wahrscheinlich hatten die Täter zunächst versucht, auf diesem Weg ins Gebäude zu gelangen. Nach ersten Feststellungen wurde lediglich eine Dose mit etwas Kleingeld entwendet. Der verursachte Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert.

Hinweise zur Klärung der Straftat nimmt die Polizei in Rockenhausen unter Telefon 06361 917-0 entgegen.