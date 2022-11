In zwei Einfamilienhäuser in Winnweiler haben bislang unbekannte Täter zwischen 28. Oktober und 4. November eingebrochen. In beiden Fällen hatten die Diebe nach Polizeiangaben die vorübergehende Abwesenheit der Bewohner ausgenutzt.

In der Straße „Am Dorsberg“ sind die Täter ins Haus gelangt, indem sie den Glaseinsatz einer Terrassentür eingeschlagen haben. Im Inneren haben sie Schränke und Schubladen durchwühlt, dabei hatten sie es insbesondere auf Bargeld und Schmuck abgesehen. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar.

In der Neugasse haben die Einbrecher das rückwärtig gelegene Fenster eines Hauses aufgehebelt und dabei auch die Scheibe beschädigt. Im Gebäude haben sie die Räume durchsucht, nach ersten Feststellungen wurden einige Gemälde entwendet. Auch hier ist die exakte Höhe des Schadens noch nicht bekannt.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen. Hinweise werden erbeten an die Polizei in Rockenhausen unter 06361 917-0.