Bei der Einbürgerungsfeier am Dienstag erhielten 65 Menschen – darunter neun Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 17 Jahren – ihre Einbürgerungsurkunde und sind nun deutsche Staatsbürger. Landrat Rainer Guth begrüßte die Neubürger und betonte die Bedeutung der Einbürgerung für die Gesellschaft und das demokratische Zusammenleben. Er hob hervor, dass die neuen Staatsbürger nun nicht nur alle Rechte genießen, sondern sich auch aktiv und passiv am gesellschaftlichen und politischen Leben beteiligen können. Damit leisteten sie einen wichtigen Beitrag zur Integration. Vor allem das Ehrenamt sei eine ideale Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen und sich in die Gemeinschaft einzubringen. Deutschland sei seit jeher ein Einwanderungsland, sagte der Landrat. Ohne die vielen Menschen aus anderen Ländern, die hier eine neue Heimat gefunden hätten, könne das Land nicht bestehen. Angesichts der demografischen Entwicklung werde Zuwanderung auch künftig eine wichtige Rolle spielen. Die neuen deutschen Staatsbürger stammen aus 29 Ländern, darunter Ghana, Iran, Syrien, Türkei, Italien, Brasilien, Indien, USA, Polen, Spanien, Großbritannien, Ukraine, Vietnam, Kanada und Ungarn.