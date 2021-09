An der Einmündung zwischen Lohnsfeld (L401) und Winnweiler Industriegebiet (L390) kam es am Freitag zu einem Unfall mit einer leichtverletzten Person und hohem Sachschaden. Ein Linienbus kollidierte an der Einmündung mit einem abbiegenden Auto und schleuderte dieses auf ein an der Einmündung wartendes Auto. Die Fahrerin des abbiegenden Fahrzeuges wurde dabei leicht verletzt. Der Schaden wird auf insgesamt 30.000 Euro geschätzt.