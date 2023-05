Am Wochenende steht Winnweiler ganz im Zeichen der Feuerwehr.

Hier findet neben dem Tag der offenen Tür der Stützpunktwehr auch gleichzeitig der Kreisfeuerwehrtag des Donnersbergkreises statt. Los geht es am Samstagabend mit der Rockband Zappa & The Rings. Der Sonntag startet mit einem Gottesdienst um 10 Uhr, und ab 11 Uhr spielt der Musikverein Winnweiler zum Frühschoppen auf.

Offiziell wird es ab 14 Uhr. Dann werden nämlich eine ganze Reihe von Sonderfahrzeugen der Feuerwehr sowie des Katastrophenschutzes offiziell in Dienst gestellt. Ab 15 Uhr werden dann aktive Wehrleute und Mitglieder der Jugendefeuerwehr einige Vorführungen zeigen. Schon Tradition bei Kreisfeuerwehrtagen ist die Möglichkeit für Interessierte, sich an den Einsatzfahrzeugen zu informieren. Neben Feuerwehrfahrzeugen sind an diesem Tag auch Einheiten des Technischen Hilfswerkes, der Polizei, des DRK-Rettungsdienstes, des Katastrophenschutzes, sowie ein Rettungshubschrauber zu besichtigen.