Das Engagement, für das Elfriede Schneickert und Traudel Ritzmann nun ausgezeichnet worden sind, ist außergewöhnlich: Gehören die beiden doch seit 60 beziehungsweise 54 Jahren den Alsenbrück-Langmeiler Landfrauen an. Besonders war jedoch auch der Rahmen der Ehrungen.

Denn Schneickert ist im vergangenen Dezember 80 Jahre alt geworden – pandemiebedingt konnte sie aber den runden Geburtstag nicht wie gewünscht im Kreis ihrer Familie und Freunde feiern. Deshalb haben die Landfrauen nun kurzerhand eine Überraschungsparty in der Gemeindehalle für die doppelte Jubilarin geplant: Diese ist zugleich Gründungsmitglied des Vereins, der 2022 seit 60 Jahren besteht. Somit ist Schneickert seit ihrem 20. Lebensjahr bei den Landfrauen aktiv. Sehr interessiert und engagiert nimmt sie bis heute an Kursen teil. Auch bei Veranstaltungen im Ort, wie zum Beispiel der Kerwe, können sich die Verantwortlichen auf die treue Kuchenbäckerin verlassen.

Unter dem Motto „aufgeschoben ist nicht aufgehoben“ durfte Schneickert nun nicht nur ihren 80 Geburtstag gebührend nachholen, sondern zugleich aus den Händen der ersten Vorsitzenden Monika Frick und der Präsidentin des Landfrauenverbandes der Pfalz, Isabel Steinhauer-Theis, die Ehrenurkunde entgegennehmen.

Traudel Ritzmann lange Jahre Vorsitzende

Eine solche hat an diesem Abend auch Traudel Ritzmann erhalten. Sie hat lange Jahre sehr engagiert und mit viel Herzblut die Geschicke des Vereins geleitet. Als sie dann das Amt der ersten Vorsitzenden in jüngere Hände legen wollte, war zum damaligen Zeitpunkt niemand zu dieser Aufgabe bereit. Also legten die Landfrauen eine kleine Pause ein, ehe 2018 eine jüngere Generation das Zepter des Vereins übernahm.

Diese war allerdings so sehr mit der Neuformierung beschäftigt, dass die Ehrung Ritzmanns für ihre 50-jährige Mitgliedschaft zunächst in den Hintergrund geraten war. Dass ihr Einsatz aber keineswegs vergessen ist, hat der „neue“ Vorstand nun mit der nachträglichen Würdigung unter Beweis gestellt. Frick und Steinhauer-Theis dankten sowohl Schneickert als auch Ritzmann für ihre herausragenden Verdienste für die Landfrauen – das wiederum war keine Überraschung, sondern vollauf verdient!