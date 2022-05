Der DRK-Ortsverein Winnweiler organisiert mit Unterstützung der Verbandsgemeinde eine Hilfsaktion für die Ukraine. Am Samstag, 7. Mai, können von 10 bis 14 Uhr Sachspenden auf dem Parkplatz der VG-Verwaltung (Jakobstraße 29) abgegeben werden.

Die Güter werden weiter geleitet an den Verein „Nicht reden.Machen!“ aus Mainz-Bodenheim, dessen Vorsitzender Comedian Sven Hieronymus ist. Über diese Hilfsinitiative wurden laut DRK seit Kriegsbeginn schon mehr als 500 Paletten an Gütern in die Ukraine oder an die ukrainische Grenze transportiert.

Folgende Artikel stehen aktuell auf der Bedarfsliste: haltbare Lebensmittel und Säuglingsnahrung, Wasserfilter, Hygieneartikel, medizinische Produkte und Verbandsstoffe (auch abgelaufene), Arzneimittel/Medikamente (nur in Originalverpackung), Verbandskästen (auch abgelaufene), funktionsfähiges (elektrisches) Werkzeug sowie Kleinelektrogeräte (zum Beispiel Taschen-/Stirnlampen/Powerbanks). Kleidung und Schuhe werden derzeit nicht benötigt.

Die Gegenstände sollten nach Möglichkeit in Kartons verpackt und von außen gut sicht- und lesbar – mit genauer Angabe des Inhalts – beschriftet sein. Weitere Infos gibt es beim DRK Winnweiler unter Telefon 0151 51582330, zum Mainzer Verein im Internet unter nichtredenmachen.de.