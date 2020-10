Die Zahl aktiver Corona-Infektionen im Donnersbergkreis hat sich seit Dienstag auf 25 erhöht. Das hat die Kreisverwaltung am Mittwoch mitgeteilt. 16 Infizierte kommen nach weiteren Angaben aus der VG Eisenberg, jeweils drei aus den Verbandsgemeinden Kirchheimbolanden und Winnweiler, zwei aus der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land, eine aus der Verbandsgemeinde Göllheim. Die Gesamtzahl nachgewiesener Ansteckungen liegt jetzt bei 217, davon gelten 183 Personen als genesen. Neun Todesfälle sind zu beklagen. Der Wert für Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner liegt mit 15,32 knapp im Bereich der Warnstufe „Gelb“. Mit 289 Fällen pro 100.000 Einwohnern liegt der Donnersbergkreis weiterhin unterm Durchschnitt in Rheinland-Pfalz (348 Fälle) und im Bund (457 Fälle).

