„Total überwältigt von der Anteilnahme der Bürgerinnen und Bürger im Donnersbergkreis“ zeigt sich der Vorstand der Donnersberger Initiative für Menschen in Not. Innerhalb von nur fünf Tagen seien fast 500 Überweisungen auf dem Konto des Vereins eingegangen. Der Kontostand habe bereits zur Wochenmitte den Wert von 100.000 Euro überschritten. Die Hilfsaktionen in den Katastrophengebieten werden zur Zeit auf Landesebene koordiniert. Nach den Räumaktionen und vor allem, wenn alles abgesichert ist, werde das gesammelte Geld „zielgerichtet und zu 100 Prozent an betroffene Familien“ verteilt, kündigt Vereinsvorsitzender Jamill Sabbagh an. Er verweist auf die zahlreichen „Aktionen und Benefizveranstaltungen verschiedener Aktionsgruppen“ im gesamten Kreisgebiet und ruft dazu auf, diese weiterhin zu unterstützen.