In dieser Woche hat die kommunale Impfstelle in Winnweiler neue Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag und Samstag von 10 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr. Personen ab zwölf Jahren können eine Erst, Zweit- sowie auch Auffrischungsimpfung ohne Termin erhalten. Termine gibt es weiterhin über das Portal des Landes unter www.impftermin.rlp.de oder die Info-Hotline des Landes unter Telefon 0800 57 58 100 (Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr und Samstag und Sonntag 9 bis 16 Uhr).

Morgen, Mittwoch, 2. Februar, können sich Bürger zwischen 12 und 15 Uhr in der Nordpfalzhalle (Schulstraße 25) in Alsenz ohne Termin impfen lassen.

Ebenfalls am Mittwoch findet von 11 bis 16 Uhr eine Impfaktion (ohne Terminvergabe) im Donnersberger Energie- und Gewerbepark (DEG-Park) in Kirchheimbolanden (Morschheimer Straße 15) statt.

Am Freitag, 4. Februar, gibt es die Impfmöglichkeit von 11 bis 16 Uhr in der Turn- und Festhalle in Kriegsfeld, ebenfalls ohne Termin.

Die Hautarztpraxis Najafzadeh veranstaltet am Samstag, 5. Februar, von 9 bis 12 Uhr in der Dannenfelser Straße 5 in Kirchheimbolanden einen Impftag. Hier können Personen unter 30 Jahren eine Impfung mit dem Vakzin von Biontech erhalten. Anmeldungen sind per E-Mail an impfungkibo@yahoo.com erforderlich.

In Eisenberg werden am Samstag von 10 bis 13 Uhr Impfungen ohne Termin in der Gymnastikhalle der Grundschule angeboten.

