Auch in den nächsten Tagen und Wochen werden etliche Impfangebote im Kreis gemacht. Neu dabei: An zwei Tagen die Woche wird das Team der kommunalen Impfstelle Angebote außerhalb der Einrichtung in Winnweiler schaffen. Davon verspricht sich Impfkoordinator Björn Becker neuen Schwung für die derzeit etwas lahmende Kampagne.

„Gerade mit Blick auf die aktuell starke Verbreitung der neuen Virusvariante Omikron ist es von großer Bedeutung, dass wir nicht nachlassen, die Menschen auf die so wichtige Corona-Schutzimpfung aufmerksam zu machen und ihnen auch vielfältige Angebote vor Ort liefern“, sagt Landrat Rainer Guth. „All dieses Engagement ist wichtig, um so gut als möglich durch diese schwierige Zeit zu kommen.“

„Rund 11.000 Menschen haben das Angebot der kommunalen Impfstelle im Festhaus in Winnweiler seit deren Eröffnung am 9. Dezember angenommen. Darunter waren zirka 500 Erst- und 800 Zweitimpfungen“, sagt Björn Becker, der von Seiten des Brand- und Katastrophenschutzes des Donnersbergkreises gemeinsam mit Wirtschaftsförderer und Standortentwickler Reiner Bauer die Impfangebote des Kreises koordiniert.

Geänderte Öffnungszeiten in Winnweiler

Weil das Impfangebot in der kommunalen Impfstelle in Winnweiler aktuell weniger angenommen wird, werden die Öffnungszeiten ab dem 31. Januar reduziert. Stattdessen sollen gezielter vor Ort Impfangebote gemacht werden.

Ab dem 31. Januar wird die Impfstelle im Festhaus Montag, Dienstag, Donnerstag und Samstag von 10 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr geöffnet sein. Personen ab zwölf Jahren können hier eine Erst-, Zweit- sowie auch Auffrischungsimpfung ohne Termin erhalten. Wer das Angebot mit Termin wahrnehmen möchte, kann sich über das Portal des Landes unter www.impftermin.rlp.de oder die Info-Hotline des Landes unter Telefon 0800 5758100 (Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr und Samstag und Sonntag 9 bis 16 Uhr) anmelden.

Bei der Impfung von Kindern und Jugendlichen bis einschließlich 15 Jahren ist das Einverständnis des Impflings nötig sowie die Begleitung von einer sorgeberechtigten Person. Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren können mit einer schriftlichen Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten das Impfangebot wahrnehmen. Wichtig ist es, den Personalausweis und möglichst den Impfpass mitzubringen. Für das Betreten der kommunalen Impfstelle in Winnweiler ist das Tragen einer FFP2-Maske erforderlich. Weitere Informationen unter www.donnersberg.de.

Sonder-Impfaktion der VG Nordpfälzer Land

Die Verbandsgemeindeverwaltung Nordpfälzer Land bietet eine Impfaktion am Mittwoch, 2. Februar, ab 8 Uhr in der Nordpfalzhalle (Schulstraße 25) in Alsenz an. Anmeldungen sind bis Sonntag, 30. Januar, per E-Mail an impfen0202@vg-nl.de möglich. Zusätzlich besteht zwischen 12 und 15 Uhr die Möglichkeit, sich ohne Termin impfen zu lassen. Es können sich Bürger ab zwölf Jahren anmelden. Am Impftag ist der Personalausweis und möglichst der Impfausweis mitzubringen. Weitere Informationen unter www.nordpfälzerland.de.

Impftag der Donnersberger Wirtschaft

Das Team der kommunalen Impfstelle in Winnweiler wird im Februar jeden Mittwoch in Betrieben im Donnersbergkreis unterwegs sein. So gibt es unter dem Motto „Impftage der Donnersberger Wirtschaft“ am Mittwoch, 2. Februar, von 11 bis 16 Uhr eine Impfaktion im Donnersberger Energie- und Gewerbepark (DEG-Park) in Kirchheimbolanden (Morschheimer Straße 15), am 9. Februar bei der Firma Adient in Rockenhausen, am 16. Februar in Eisenberg (Ort wird noch bekannt gegeben) sowie am 23. Februar bei Dyckerhoff in Göllheim. Die Angebote stehen auch für Beschäftigte anderer Betriebe ohne Anmeldung offen.

Impfstelle unterwegs

Im Februar wird das Team der kommunalen Impfstelle des Donnersbergkreises jeden Freitag eine Impfaktion in einer Ortsgemeinde anbieten. Los geht es am 4. Februar von 11 bis 16 Uhr in der Turn- und Festhalle in Kriegsfeld, weiter am 11. Februar von 11 bis 16 Uhr in der Mehrzweckhalle in Kerzenheim. Am 18. Februar wird von 11 bis 16 Uhr geimpft beim „Impftag Alte Welt“ im Bürgerhaus in Ransweiler und am 25. Februar, ebenfalls von 11 bis 16 Uhr, in der Gemeinschaftshalle in Dreisen. Eine Anmeldung für diese Impfaktionen in den Ortsgemeinden ist nicht erforderlich.

Mobiles Impfteam

Im Februar wird ein mobiles Impfteam eingesetzt, das auch kurzfristig Impfaktionen an bestimmten Orten umsetzen soll. „Wir denken hier an soziale Einrichtungen, an Orte mit Publikumsaufkommen“, sagt Reiner Bauer. Wer an einer solchen Impfaktion interessiert ist, kann sich telefonisch an die Nummer 06352 710-490 oder per E-Mail an donnersbergkreis@idrlp.de wenden.

Novavax-Impfaktion geplant

Ende Februar erwartet das Land Rheinland-Pfalz die erste Lieferung des neuen Impfstoffes Novavax. Über das Impfportal des Landes (www.impftermin.rlp.de) kann man sich für eine Impfung mit diesem Proteinimpfstoff bereits registrieren lassen. Hier ist in der Impfstelle im Festhaus in Winnweiler auch eine spezielle Impfaktion in Planung.