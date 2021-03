Hat auch die Pandemie unsere Welt nach wie vor fest im Griff – wenigstens in der Natur geht alles seinen gewohnten Gang. So beispielsweise bei den Lohnsfelder Störchen: Wie RHEINPFALZ-Leser Manfred Benner beobachtet und fotografiert hat, wird auf den beiden Nestern nahe der Pulvermühle offenbar wieder fleißig gebrütet – natürlich coronakonform, mit nur einem Hausstand pro Nest. Im Mai dürfte dann wieder mit Nachwuchs bei den Nordpfälzer Adebar-Pärchen zu rechnen sein.

Ausflüge in die Umgebung

Derweil ist das Quartett - Männchen und Weibchen wechseln sich beim Bewachen der Eier ab - anscheinend recht munter und umtriebig; laut Benner sind die Vögel schon bei einigen Ausflügen in die Umgebung gesichtet worden. Ob entlang der L 401 auf Wiesen und Feldern nahe ihren Horsten, zwischen Winnweiler und Alsenbrück, im Bereich Schmitterhof-Potzbach-Leithöfe oder sogar jenseits des Heuberges im Alsenztal bei der Neumühle und weiter Richtung Enkenbach: Bei diesem riesigen Einzugsgebiet dürfte es ihnen an ausreichenden Nahrungsquellen nicht mangeln. Die Chancen stehen also gut, dass sich bei den Störchen im Lohnsbachtal auch 2021 Nachwuchs einstellt - und weiterhin alles seinen gewohnten Gang geht ...