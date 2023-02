Bei Höchsttemperaturen bis sechs Grad bleibt es diese Woche noch kühl. Dafür kommt ab Dienstag die Sonne heraus und verwöhnt uns mit schönem klaren Winterwetter. Nur der Wind könnte etwas stören.

Die zu Wochenbeginn einströmende kältere Luftmasse aus Skandinavien kommt unter dem Einfluss einer Hochdruckzone – die vom Atlantik über Mitteleuropa bis nach Russland reicht – allmählich zur Ruhe und kann sich bis zur Wochenmitte dank abtrocknender Luft mit Sonnenunterstützung zumindest tagsüber etwas erwärmen. Nachts drohen unter oft klarem Sternenhimmel verbreitet leichte bis mäßige Fröste. Der Hochdruckeinfluss mit dem freundlichen und trockenen Wetter in unserer Region sollte bis übers nächste Wochenende hinaus andauern.

Vorhersage

Montag: Die Woche startet mit vielen dichten oft tiefhängenden Wolken aus denen hin und wieder einige Tropfen oder auch Schneeflöckchen fallen können. Sonst bleibt es aber trocken und die Sonne könnte zwischendurch mal für kurze Zeit hervorschimmern. Der spürbare nordöstliche Wind drückt die Temperaturen nach unten.

Dienstag: Nach einer meist klaren Nacht mit leichtem Frost strahlt tagsüber die Sonne von einem wolkenlosen oder nur gering bewölkten Himmel. Der unangenehme Nordostwind lässt die Temperaturen jedoch kälter empfinden als sie tatsächlich sind.

Mittwoch: Auch heute verwöhnt uns die Sonne von einem heiteren Himmel. Wegen der noch schwachen Februarsonne und dem lästigen Wind bleiben die Temperaturen allerdings gedämpft.

Weiterer Trend

Am Donnerstag ändert sich am Wetter und an den Temperaturen nicht viel. Weiterhin spendet uns die Sonne reichlich Helligkeit und wohltuende Strahlen. Der unangenehme Nordost- bis Ostwind flaut bis zum Abend aber deutlich ab. Am Freitag können neben reichlich Sonnenschein auch einige harmlose Wolkenfelder übers Land ziehen. Sonst ändert sich wenig. Am Wochenende geht es freundlich mit blauem Himmel und viel Sonnenschein weiter. Die Temperaturen verändern sich kaum.