400 Seiten Spannung, Humor und Wortakrobatik und das auch noch mit Pfälzer Anstrich – so lässt sich der neue Habekost-Roman zusammenfassen. Die Autoren Britta und Christian Habekost haben am Donnerstag in Kerzenheim „Weingartengrab“ vorgestellt, den vierten Band ihrer „Elwenfels“-Krimireihe . Es war eine Zerreißprobe für die Lachmuskeln.

Wer glaubt, ein spannender Kriminalroman kann nicht auch witzig sein, der wird während der Lesung der beiden in Bad Dürkheim wohnenden Autoren eines Bessern belehrt.