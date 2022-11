Schwester Margareta Kühn vom Berliner Sozialprojekt „Manege“ ist morgen, Samstag, 18.30 Uhr, zu Gast in der Heiligen Messe der Winnweilerer Gemeinde Herz Jesu. Hintergrund ist die offizielle Eröffnung der bundesweiten Diaspora-Aktion tags darauf in Speyer.

Die Aktion der katholischen Kirche – genauer gesagt des Bonifatiuswerks – steht dieses Jahr unter dem Leitsatz „Mit DIR zum WIR“. Am Diaspora-Sonntag (20. November) sammeln katholische Christen im Rahmen einer bundesweiten Kollekte für die Katholiken in Nord- und Ostdeutschland, in Nordeuropa und im Baltikum. Diese befinden sich in ihrer jeweiligen Heimat in einer Minderheitenposition.

Bei ihrem Besuch in der Pfarrei Heilig Kreuz in Winnweiler wird Schwester Margareta Kühn von Ute Raabe, Mitglied des Bonifatiusrats, begleitet. Schwester Margareta wird über ihre Arbeit im Sozialprojekt „Manege“ im Berliner Stadtteil Marzahn-Hellersdorf berichten. Dieses ist eines der Beispiel-Spendenprojekte der diesjährigen Diaspora-Aktion.

Insbesondere Jugendliche aus schwierigen sozialen Verhältnissen erhalten dort Unterstützung in allen Lebenslagen. Darüber hinaus kooperiert die „Manege“ mit dem Erzbistum und der Caritas in Berlin: Im Christian-Schreiber-Haus finden geflüchtete ukrainische Kinder Zuflucht.

Seit 1849 unterstützt das Bonifatiuswerk katholische Christen in Regionen, in denen sie ihren Glauben in einer extremem Minderheitensituation leben. Weitere Informationen: www.bonifatiuswerk.de.