Die bisher im Donnersbergkreis registrierten SARS-CoV-2-Infektionen sind mit 183 Fällen stabil. Das teilte das Gesundheitsamt am Mittwochnachmittag mit. Aktuell sind laut der Behörde 15 aktive Infektionsfälle im Landkreis bekannt – 11 davon in der Verbandsgemeinde Eisenberg, drei in der VG Göllheim und einer in der VG Kirchheimbolanden. Vier Personen werden stationär behandelt, zwei dieser Patienten sind in kritischem Zustand.

162 Menschen gelten als genesen, sechs Personen sind im Zusammenhang mit einer COVID-19-Erkrankung verstorben.

Aufgeschlüsselt auf die Verbandsgemeinden ergibt sich folgendes Bild: In der VG Eisenberg gab es 58 Infektionen, 43 Infizierte sind inzwischen genesen, vier sind allerdings verstorben. In der VG Göllheim haben sich 35 Personen infiziert, 31 sind genesen und eine Person ist gestorben. In der VG Kirchheimbolanden hatten sich 33 Personen infiziert, 32 sind wieder genesen. Todesfälle gab es nicht. Einen Todesfall gab es dagegen in der VG Nordpfälzer Land. Außerdem sind von 26 Infizierten 25 wieder genesen. Die VG Winnweiler verzeichnet derzeit gar keine Corona-Fälle, alle 31 Erkrankten sind wieder genesen.

Im Vergleich mit Land und Bund stellen sich die Fallzahlen im Donnersbergkreis wie folgt dar (da der Kreis nur rund 75.000 Einwohner hat, werden die Zahlen auf 100.000 Einwohner hochgerechnet): Der Donnersbergkreis hat 246 Fälle per 100.000 Einwohner, in Rheinland-Pfalz sind es 250, und der Bundesschnitt liegt bei 331.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Donnersbergkreis bei 14,6 – das heißt auf 100.000 Einwohner hochgerechnet verzeichnet der Kreis in den vergangenen sieben Tagen einen Zuwachs von 14,6 positiv getesteten Fällen.