Die Woche startet mit mäßigen Temperaturen und gelegentlichen Niederschlägen verhalten, doch dann setzt sich immer mehr der Frühling durch.

Zwischen einem sich verstärkenden Hochdruckgebiet über Skandinavien und dem Nordmeer sowie tieferem Luftdruck Richtung Südeuropa stellt sich in den kommenden Tagen eine mäßige nordöstliche Strömung ein. Darin eingebettet sind manchmal schwache Störungsgebiete. Wegen des teils unangenehmen Nordostwindes bleiben die Temperaturen zunächst sehr verhalten. In der zweiten Wochenhälfte werden die Luftdruckgegensätze allmählich geringer, der Wind schwächer und die Temperaturen in unserer Region deutlich frühlingshafter.

Vorhersage

Montag: Bei spürbarem Nordostwind wechseln sich heitere Phasen mit dichterer Bewölkung ab. Gelegentlich kann es etwas regnen oder kleinere Schauer können niedergehen. Die Temperaturen bleiben eher im kühleren April-Bereich.

Dienstag: Meistens dominieren die Wolken, nur selten lugt die Sonne mal hervor. Abgesehen von wenigen Tropfen sollte es aber niederschlagsfrei bleiben. Mit dem unangenehmen Nordostwind werden die Temperaturen noch weiter nach unten gedrückt.

Mittwoch: Von Osten werden die Wolken dichter, es kann gelegentlich tröpfeln. Im Laufe des Nachmittags trocknet die Luft allmählich ab und einige schüchterne Sonnenstrahlen erhellen die Gemüter. Die Temperaturen verweilen jedoch überwiegend im einstelligen Bereich, der weiterhin recht lebhafte Nordostwind lässt einen die Luft noch kälter empfinden als sie tatsächlich ist.

Donnerstag: Der Tag startet freundlich mit längerem Sonnenschein, ehe von Osten her wieder kompaktere Wolken übers Land ziehen. Schauer bleiben aber die Ausnahme. Bei sich leicht abschwächendem Wind wird sich die Luft vermutlich allmählich erwärmen.

Weiterer Trend

Am Freitag und Samstag erwartet uns bei ansteigenden Temperaturen oft blauer Himmel und reichlich Sonnenschein. Am Sonntag können sich in der warmen Frühlingsluft mit Temperaturen von 19 bis 23 Grad einige Regengüsse und Gewitter zusammenbrauen. Voraussichtlich geht es zunächst freundlich und frühlingshaft weiter.