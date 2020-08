Unter dem Motto „Sommer zuhause – Die RPR1 Roadshow“ ist eine Abordnung des Ludwigshafener Rundfunksenders für zwei Stunden mit Musik und Unterhaltung in der Kleinen Residenz zu Gast. Die Besucher rollen mit den Autos vor die Bühne – wie im Autokino.

Samstag, 14.30 Uhr, Herrngarten. Vor der Stadthalle steht ein weißer Kleinlastwagen, an dessen langer Seite eine kleine Bühne aufgebaut ist. Dort sitzt ein schwarzgekleideter Mann mit Kopfhörer und viel Technik, davor steht eine junge Frau mit Mikro.

Sommermusik klingt über den Platz. Fahnenständer mit dem RPR1-Logo und ein lebensgroßes Teddy-Maskottchen flankieren die Radio-Bühne. Der Teddy winkt und macht einige gemächliche Schritte auf die Autos zu, die sich langsam von der Straße einlaufend zunächst in Warteposition befinden und sich dann im Schritttempo der kleinen Bühne mit der jungen Mikro-Frau nähern.

Unter dem Motto „Sommer zuhause – Die RPR1 Roadshow“ ist eine Abordnung des Ludwigshafener Rundfunksenders heute Nachmittag für zwei Stunden in der kleinen Residenz zu Gast und verspricht: „Wir haben alles für euch, was ihr für einen Sommer braucht!“

Strohhüte, Masken, Eistüten

Wer geduldig bis vor die Bühne gerollt ist, erhält von Helfern, natürlich alles „coronakonform“, wie die freundliche Dame, die sich als Selina Schmitt mittlerweile vorgestellt hat, nicht müde wird zu versichern, Strohhüte, Mund-Nasenmasken, Wasserbälle und Eistüten, ganz nach Wahl.

Die völlig begeisterte Moderatorin Selina gerät ganz aus dem Häuschen, und das bei 30 Grad schwüler Luft und grauem Himmel. „Schön, dass ihr da seid, bleibt ganz entspannt sitzen, alles ist für euch organisiert, lasst es euch schmecken, und Kirchheimbolanden, ihr seid toll!“

Ein stetiger Strom an RPR1-Fans rollt mit tuckernden Motoren in Autos, Rollern oder auch Motorrädern über den Herrngarten. Manch einer biegt dann mal ab zur Kreisverwaltung, parkt, schleckt sein Eis und schaut sich in aller Ruhe das Radio-Spektakel an, hört der euphorischen Moderatorin zu, deren Begeisterung, sicherlich nicht nur von der Hitze kommt, das eine oder andere Hupkonzertchen gibt ihr freundliche Rückmeldung für ihren Einsatz. Da wird dann auch gleich mal das Handy gezückt und alles festgehalten.

„Wir machen das Beste draus, schön, dass ihr da seid!“ Die freundliche Dauerschleife der guten Laune reißt nicht ab, und die Helfer teilen dauerhaft aus, der Zustrom wird nicht weniger. Nach einer halben Stunde hat sich die Dichte der Fahrzeuge an der Platzzufahrt noch verstärkt, doch auch die neuen Autoinsassen lassen sich geduldig inspirieren von der Sommerfreude, die sie gleich erwartet.

„Gute Fahrt, und lasst euch das Eis schmecken“

Dann rollen die Karawanen weiter: Die von RPR zum nächsten Eventschauplatz, die Kirchheimbolander ins Grüne, ins Gemütliche, eben dahin, wohin man an einen warmen Samstagnachmittag nach einer Eis-Pause eben so geht.