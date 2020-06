Das hätte böse enden können: Vor gut einer Woche ist „aus dem Dach des Rockenhausener Kahnweilerhauses ein faustgroßer Stein herausgefallen und hätte beinahe jemanden verletzt“. Das hat erster Beigeordneter Werner Dietz in der Sitzung des Stadtrates mitgeteilt. Gelöst habe sich der Brocken aus der dem Marktplatz zugewandten Seite der Eindeckung. „Wir haben den Bereich sofort absperren und das Gebäude untersuchen lassen“, so Dietz weiter. Dabei habe sich herausgestellt, dass „in der Dachkonstruktion erhebliche Schäden bestehen“. Vorerst seien die Mängel provisorisch behoben, und das Gebäude könne auch für Besucher geöffnet bleiben. „Wir haben im Moment auch keine Haushaltsmittel dafür vorgesehen“, so der Beigeordnete. Nach den jüngsten Ergebnissen sei aber klar, dass es dort über kurz oder lang „eine größere Baustelle geben wird“. Das Museum mit ständig wechselnden Ausstellungen ist benannt nach dem Kunsthändler und Galeristen Daniel-Henry Kahnweiler (1884–1979), Mitbegründer des Kubismus sowie ein Enkel und Ehrenbürger Rockenhausens. Zu dem von ihm geförderten Künstlern gehörte unter anderem Pablo Picasso.