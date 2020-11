Das Gesundheitsamt des Donnersbergkreises hat heute 17 neue SARS-CoV-2-Infektionen registriert. Die Gesamtzahl der positiv getesteten Personen seit Beginn des Ausbruchgeschehens erhöht sich damit auf 660. Davon gelten 497 Personen als genesen, 14 Patienten werden stationär behandelt. Elf Menschen sind mittlerweile im Zusammenhang mit einer SARS-CoV-2-Infektion verstorben.

Auf Basis dieser Zahlen sind im Landkreis Stand heute, 14 Uhr, 152 aktive Infektionsfälle bekannt. Die 7-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 165,9. In der VG Eisenberg gibt es aktuell 31 Infizierte, 41 in der VG Göllheim, 59 in der VG Kirchheimbolanden, 14 in der VG Nordpfälzer Land und 15 in der VG Winnweiler (die sich ergebende Summe weicht von der offiziellen Zahl des Landes-Gesundheitsamtes ab. Dies liegt an unterschiedlichen Datenbanken).

Im Vergleich mit Land und Bund stellen sich die Fallzahlen im Donnersbergkreis – hochgerechnet auf 100.000 Einwohner – wie folgt dar: Donnersbergkreis: 876 Fälle pro 100.000 Einwohner; Rheinland-Pfalz: 979 Fälle pro 100.000 Einwohner; Deutschland: 1.154 Fälle pro 100.000 Einwohner. Die Einrichtungen im Donnersbergkreis verzeichnen von gestern auf heute keinen Zuwachs.