Aktuell gibt es im Donnersbergkreis 118 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, entfallen davon 28 auf die VG Eisenberg, 11 auf die VG Göllheim, 34 auf die VG Kirchheimbolanden, 15 auf die VG Nordpfälzer Land und 30 auf die VG Winnweiler. Die 7-Tage-Inzidenz liegt unverändert über 100. Wie viele Fälle seit dem Wochenende neu hinzugekommen sind und wie viele Menschen bereits genesen sind, könne derzeit nicht erfasst werden, weil noch nicht alle Zahlen in die Statistik des Landes eingeflossen seien. Mittlerweile sind sogenannte Indexfälle, also jene Menschen die man als Ausgangspunkt einer Infektion ausmachen konnte, in folgenden Einrichtungen im Kreis registriert: IGS Eisenberg (7. Klasse, MSS 11 und 13), Nordpfalzgymnasium (MSS 11), Gymnasium Weierhof (6. Klasse), Grundschule Eisenberg (4. Klasse), Protestantische Kita Rockenhausen, Albert-Schweitzer-Kita Göllheim, Kita Steinbach, Diakonissen Seniorenzentrum Wolffstift.