Am Samstagabend gegen 22.30 Uhr wurde der Polizei ein brennender Altkleidercontainer in der Donnersberger Straße in Steinbach gemeldet. Vermutlich wurde der Container von einer bisher unbekannten Person in Brand gesteckt. Zeugen die verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, unter der Nummer 06361 917-0 mit der Polizeiinspektion Rockenhausen Kontakt aufzunehmen.