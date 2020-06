Zwischen Sonntag, 14. Juni, und Donnerstag, 18. Juni, wurde am Feldkreuz auf dem Gewann „An der Sandkaut“ in Ottersheim der bronzene Korpus einer Christusfigur gewaltsam von dem dort vorhandenen Granitkreuz abgetrennt und gestohlen. Dies teilte Ortsbürgermeister Rüdiger Kragl mit. Er bemängelt, dass nicht nur ein materieller Schaden entstanden sei, sondern auch ideelle und religiöse Werte verunglimpft wurden.

Für Hinweise, die zur Ermittlung der Täter führen, lobt die Ortsgemeinde eine Belohnung von 300 Euro aus, gab Kragl bekannt. Hinweise können an die Polizeiaußenstelle in Göllheim, Telefon 06351 490919, oder direkt an den Ortsbürgermeister gegeben werden.

Das Feldkreuz war 1985 eine Spende des gebürtigen und 2019 verstorbenen Ottersheimers Albrecht Würz an die Ortsgemeinde. Er erfüllte damit ein Gelübde seines Vaters Karl Würz. Dieser hatte im Kriegsjahr 1942 gelobt, wenn sein Sohn den Krieg heil überlebt, würde er aus Dankbarkeit ein Kreuz errichten lassen. Bedingt durch die schweren Kriegsfolgen konnte aber erst sein Sohn dieses Gelübde einlösen.