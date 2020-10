Am Dienstag, 27. Oktober, findet von 15 bis 17 Uhr das Café Lebensraum in den Räumen der Ökumenischen Sozialstation, Rognacallee 8, in Rockenhausen statt. Angesprochen sind Trauernde, deren Verlust zwischen acht Wochen und zwei Jahren zurückliegt. Aufgrund der Hygiene- und Abstandsregeln wird das Café Lebensraum nur in einer kleinen Gruppe stattfinden. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich, die Teilnahme ist kostenfrei. Einzugsgebiet sind die Verbandsgemeinden Nordpfälzer Land und Winnweiler. Anmeldung und Information bei Waltraud Klein, Ambulanter Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst Rockenhausen/Alsenz-Obermoschel/Winnweiler, unter Telefon 06361 929021.