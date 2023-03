Die Polizei bittet um Hinweise, die ihr im Fall einer Brandstiftung an einem Leitpfosten weiterhelfen kann. Wie die Polizei Rockenhausen am Montagnachmittag mitgeteilt hat, haben mehrere Verkehrsteilnehmer bereits am Samstagmorgen gegen 7.30 Uhr einen brennenden Leitpfosten auf der Kreisstraße 4 zwischen Imsbach und Winnweiler gemeldet. Die Feuerwehr Imsbach machte mit dem fast abgebrannten Objekt kurzen Prozess: Mit einem Eimer Wasser wurde ers vollständig gelöscht. Die Polizei bittet jetzt aber um Täterhinweise, denn es geht um Brandstiftung. Die zuständige Straßenmeisterei wurde über den Schaden in Kenntnis gesetzt. Wer zur Aufklärung der Tat beitragen kann, wird gebeten, sich unter Telefon 06361 917-0 zu melden.