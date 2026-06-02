Im Krankenhaus in Rockenhausen hat in der Nacht zum Sonntag ein Feuer in einem Sanitärraum mehrere Rollen Toilettenpapier erfasst. Nach Angaben der Polizei verhinderten Brandschutztüren, dass sich der Brand im Gebäude ausbreitete. Feuerwehr und Polizei waren kurz nach Mitternacht zu einer Rauchentwicklung alarmiert worden. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden lässt sich derzeit nicht beziffern.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sollen sich melden. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0631 36913312 entgegen.