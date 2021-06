Für die geplante Errichtung eines naturnahen Spielplatzes an ihrer Keltenhütte auf dem Donnersberg erhält die PWV-Ortsgruppe Kirchheimbolanden vom Bezirksverband Pfalz eine Förderung in Höhe von 14.000 Euro.

Das hat der Bezirksausschuss unter Vorsitz des Bezirkstagsvorsitzenden Theo Wieder einstimmig entschieden, so der Bezirksverband in einer Pressemitteilung. Aus dessen Hüttenaufbauprogramm stammt das Geld, mit dem das Anlegen des Spielgeländes (wir berichteten am 2. November 2020) unterstützt wird. Dieses soll beitragen, die Attraktivität der Hütte für Besucher zu steigern – viele Familien hatten dazu Anregungen gegeben.

Kletterwand, Balancierstamm und Spielhäuschen

Auf einer Fläche von etwa 700 Quadratmetern ist ein waldgerecht ausgestatteter Naturspielplatz geplant. Vorgesehene Elemente sind eine Kletterbrücke mit Kletterwand, ein Balancierstamm, ein Sitzkreis aus Holzblöcken, umgedrehte Baumwurzeln, aus Motorsägen geformte Holz-Wildschweine, Aststangen zum Bau von Tipis und drei Spielhäuschen. Als besonderes „Schmankerl“ gilt eine bereits angelegte und zum Erforschen einladende Wasserrückhaltungsgrube für Grasfrösche, Bergmolche und andere Amphibien. Der Spielplatz soll im Süden und Norden mit einem Scherenzaun umgeben werden; biotypische Sträucher werden als Randbepflanzung dienen.

„Das einzigartige Hüttennetz ist ein besonderes Merkmal in der Pfalz“, betont Wieder. Es sei aus touristischen Gründen wichtig, dass es erhalten bleibe, weshalb sich der Verband an den Kosten der Erneuerungsmaßnahmen beteilige. Er stelle seit 2018 jährlich 100.000 Euro zur Verfügung, um bautechnische, hygienische und Brandschutzmängel an Hütten und Häusern zu beheben, da die Vereine dies oft nicht allein stemmen könnten.