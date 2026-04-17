Oben in der Tabelle der Bezirksliga Westpfalz geht es eng zu. Am Samstag empfängt die SG Rockenhausen/Dörnbach/Gundersweiler nun die SG Portuguesa Kaiserslautern-FCK III.

Die Fußballer der SG Rockenhausen/Dörnbach/ Gundersweiler mussten am vergangenen Wochenende einen Dämpfer einstecken. Die Donnersberger bezogen in der Bezirksliga Westpfalz auswärts beim VfB Reichenbach eine 2:3-Niederlage, verpassten es damit, nach Punkten mit Spitzenreiter SV Nanz-Dietschweiler gleichzuziehen und rutschten zudem noch vom zweiten auf den dritten Tabellenrang ab.

Somit sieht die Situation bei noch sechs Spielen für die SG so aus: Tabellenführer Nanz-Dietschweiler hat drei Punkte Vorsprung auf die Mannschaft von Trainer Karl-Heinz Halter und kann noch ein Spiel mehr als das Team von Rockenhausen/Dörnbach/Gundersweiler absolvieren. Die FCK-Portugiesen, die vom Patzer der SG profitierten und sich in der Tabelle auf Rang zwei vorschoben, liegen nun einen Zähler vor den Donnersbergern. Und am Samstag, 17 Uhr, kommt es nun zum großen Verfolgerduell. Die SG Rockenhausen/Dörnbach/Gundersweiler empfängt dann auf dem Kunstrasen im Stadion Obermühle den direkten Konkurrenten aus Kaiserslautern.

Kalte Dusche

Dabei hatte noch nach den beiden starken Vorstellungen in den Partien gegen Olympia Ramstein (3:1) zu Hause und vor allem auswärts bei der SG Eppenbrunn (3:2) große Freude bei der Spielgemeinschaft geherrscht. Nun kam aber die kalte Dusche. Was den ehrgeizigen Coach Karl-Heinz Halter natürlich ärgerte. Gegen die Lauterer Portugiesen will der Tabellendritte nun aber auf eigenem Platz wieder in die Erfolgsspur zurück. Halter kann wohl wieder auf den Kader bauen, der zuletzt in Reichenbach spielte.

Die Portugiesen kamen zuletzt zu Hause gegen den FC Rodalben nicht über ein 2:2 hinaus. In der Woche zuvor trotzten die Kaiserslauterer auf eigenem Platz noch dem Spitzenreiter SV Nanz-Dietschweiler (1:1) ein Remis ab. Die SG erwartet deshalb eine Partie auf Augenhöhe. Die Halter-Elf peilt aber einen Dreier an. Im Hinspiel trennten sich beide Teams ohne Tore.

0:0 im Hinspiel

Ein 0:0 wie beim ersten Aufeinandertreffen würde den FCK-Portugiesen sicherlich mehr helfen. Allerdings: Die Lauterer haben ein schweres Restprogramm. Der Ligazweite muss nämlich noch zu Hause gegen den Tabellensechsten SG Eppenbrunn und auswärts beim Ligafünften Olympia Ramstein antreten.

Zudem treffen die FCK-Portugiesen noch auf heimischem Platz auf Palatia Contwig und den VfB Reichenbach. Den Rundenabschluss bestreiten die Portugiesen bei der TSG Kaiserslautern. Auswärts müssen die Lauterer also noch zu zwei Teams, mit denen die SG große Probleme hatte und Punkte gegen diesen Gegner liegen ließ.

Strammes Programm

Die SG Rockenhausen/Dörnbach/Gundersweiler spielt nach der Partie gegen die Portugiesen noch bei der TSG Kaiserslautern, zu Hause gegen den VfB Waldmohr, bei der TSG Wolfstein/Roßbach und vor eigenem Publikum gegen den SV Alsenborn. Das letzte Saisonspiel bestreitet die Spielgemeinschaft am 24. Mai auswärts beim SV Battweiler.

Das ist noch ein strammes Programm für die Halter-Truppe, die allerdings noch in Sachen Meisterschaft Chancen hat. Ein Sieg am Samstag könnte schon ein ganz großer Schritt in Richtung Landesliga sein.