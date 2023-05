Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Abstiegsrunde der Fußball-Bezirksliga Westpfalz geht es für den ASV Winnweiler weiter um sehr viel. Das Team von Spielertrainer Waldemar Schneider gewann am vergangenen Wochenende sein Heimspiel gegen die SG Rieschweiler II mit 2:0. Nun wartet am Samstag schon das nächste Endspiel auf das Schneider-Team.

Trotz des wichtigen Erfolgserlebnisses steht der ASV weiter auf einem Abstiegsplatz. Winnweiler belegt aktuell Rang sechs in der Neunerliga. 13 Punkte haben Schneider und seine Spieler bislang geholt.