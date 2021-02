Während eines Überholmanövers kam es am Sonntag gegen 14.30 Uhr auf der A63 zwischen den Anschlussstellen Sembach und Winnweiler zur seitlichen Kollision zwischen einem Hyundai und einem Saab. Die beiden Fahrzeuge waren in Richtung Mainz unterwegs. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei verloren die Fahrer nach dem Zusammenstoß die Kontrolle über ihre Fahrzeuge und krachten in die Schutzplanken. Der 39-jährige Saab-Fahrer erlitt hierbei leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der Sachschaden beläuft sich auf 12.000 Euro. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder den beteiligten Fahrzeugen machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0631 3534-0 mit der Autobahnpolizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.