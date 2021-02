Anfang der Woche hatte die Berufsbildende Schule (BBS) Donnersbergkreis an ihren Standorten Rockenhausen und Eisenberg bei Infoabenden Fragen zu den vielen verschiedenen Angeboten beantworten wollen. Doch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) hatte der Präsenzveranstaltung „ob der aktuellen Corona-Regeln“ ganz kurzfristig eine Absage erteilt – „auch wenn in Eisenberg und Rockenhausen alle Hygieneregeln umgesetzt wurden“, wie ADD-Sprecherin Eveline Dziendziol betont. So blieb nur die Online-Variante, und die auch nur mit sehr kurzer Vorbereitungszeit für das Schulteam.

In normalen Jahren machen viele Interessenten Gebrauch von den Informationsangeboten direkt in den Schulgebäuden. Denn die BBS ist ein sehr komplexes System, das durchaus erklärungsbedürftig ist. Von der Berufsreife bis zum Abitur – „zum vollwertigen Abitur“, unterstreicht Tobias Fleckenstein, der Leiter des Beruflichen Gymnasiums –, Mittlere Reife mit fachlicher Ausrichtung, dazu mehrere Möglichkeiten, die Fachholschulreife zu erlangen: Die BBS bietet die gesamte Bandbreite schulischer Abschlüsse.

Generalistische Pflegeausbildung

Und jede Menge Optionen, sich beruflich zu orientieren – mit unterschiedlichen Zulassungsvoraussetzungen und teilweise aufeinander aufbauend. Wer beispielsweise nach der neunten Klasse die Fachschule, Fachrichtung Altenpflegehilfe, absolviert, kann sich danach in der Berufsfachschule zum Pflegefachmann oder zur Pflegefachfrau ausbilden lassen. Diese neue „generalistische Pflegeausbildung“, wie es Jörg Driedger ausdrückt, der den Aufbau des neuen Unterrichts schulintern koordiniert hat, setzt sich zusammen aus den drei früheren separaten Schwerpunkten Krankenpflege, Kinderkrankenpflege und Altenpflege. Laut Schulleiter Matthias Frietsch sind im Premierenjahr 29 Schüler an den Start gegangen – aktuell sind es noch 22. Die Ausbildung sei „physisch und psychisch anspruchsvoll“, beinhalte Pflichteinsätze in Krankenhaus, Pflegeheim, Ambulanter Pflege, pädiatrischer wie psychiatrischer Versorgung.

BWL am Gymnasium

Ähnlich verhält es sich mit der höheren Berufsfachschule Sozialassistenz: Wer die abgeschlossen hat, kann sich an der Fachschule Sozialwesen zum Erzieher oder zum Heilerziehungspfleger ausbilden lassen. An der höheren Berufsfachschule gibt es zudem die Fachrichtung Mechatronik. Die Angebote sind verteilt auf die drei Schulstandorte Rockenhausen, Alsenz und Eisenberg.

Das Berufliche Gymnasium in Eisenberg bietet ein außergewöhnliches Fächerangebot – „Fächer, die vorbereiten“, wie Fleckenstein sagt. „BWL ist das beliebteste Studienfach, findet aber im Unterricht normalerweise gar nicht statt.“ Neben Betriebswirtschaftslehre kommen bei der Schwerpunktsetzung unter anderem Volkswirtschaftslehre und Informationsverarbeitung in Frage. Wirtschaftsenglisch wird ebenso angeboten wie Französisch und Spanisch für Anfänger. Bewerbungen mit Halbjahreszeugnis sind noch bis 1. März möglich.

