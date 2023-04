Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Normalerweise wäre ein Großprojekt wie dieses mit dem obligatorischen ersten Spatenstich im Beisein zahlreicher geladener Gäste gestartet. Doch was ist schon normal in Zeiten von Corona – und so hat der Bau des Katastrophenschutz-Stützpunktes in Rockenhausen eher still und leise begonnen. Rund 1,3 Millionen Euro sind für das Kombi-Gebäude veranschlagt, in das zusätzlich auch der DRK-Ortsverband Rockenhausen einziehen wird.

Der Komplex wird auch SEG-Halle genannt. SEG steht für Schnelleinsatzgruppen. Diese bestehen aus medizinisch und technisch ausgebildeten Einsatzkräften, die bei außergewöhnlichen