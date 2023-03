Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Dach ist ein Dach ist ... nicht unbedingt so richtig ein Dach. Jenes der Grundschulsporthalle jedenfalls kommt seinen Aufgaben so gar nicht mehr nach. Die Halle muss unbedingt runderneuert werden. Nachdem die Sanierung der Grundschule endlich abgeschlossen ist, wartet also das nächste Millionenprojekt.

Wer kennt ihn nicht, den despektierlichen Seitenhieb auf den Gegenüber, der gerade auf dem Schlauch zu stehen scheint: „Du hast deinen Kopf nur, damit es dir nicht in den Hals regnet.“ Nun,