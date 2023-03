MÜNCHWEILER. Die Deutsche Bahn hat den Bahnhaltepunkt in Münchweiler deutlich aufgewertet. Er wurde mit einer weiteren Aufenthaltszelle ausgestattet und mit zusätzlichen Sitzmöglichkeiten bestückt. „Wir stehen damit, was die Ausstattung des Bahnhaltepunktes auf der gesamten Alsenztalbahnstrecke von Kaiserslautern bis nach Bingen anbelangt, sehr gut da“, resümiert Ortsbürgermeister Christoph Stumpf. „Wahrscheinlich hatte die Bahn zu viel Geld und woanders keine Stellmöglichkeiten“, scherzt das Gemeindeoberhaupt in Anbetracht der leicht überdimensioniert wirkenden Ausstattung. In der Tat finden die Bahnreisende beim Warten auf ihren Zug optimale Bedingungen, sogar auf beiden Seiten der Bahnlinie. Vier Baukörper schützen nun vor Regen, Schnee und Wind. „Mit Sicherheit gibt es da auch kein Gedränge“, mutmaßt der Ortsbürgermeister, die Fahrgastzahlen an diesem Bahnpunkt im Blick. Sogar genügend Sitzmöglichkeiten sind geschaffen, sowohl im geschützten Wartebereich wie auch am offenen Bahnsteig. Unter Dach ist gemütlich Platz für zwölf Personen und im Freien immerhin für acht Menschen. Das letzte der vier Wartehäuschen ist erst vor wenigen Tagen aufgestellt worden, informierte Stumpf. „Wir können uns diesbezüglich mit deutlich größeren Gemeinden messen“, scherzt der Ortsbürgermeister weiter. „Vielleicht erwartet die Bahn auch einen deutlichen Zuwachs an Mitfahrer, die alle dann in Münchweiler einsteigen werden. Für diesen Fall ist nun schon mal Vorsorge getroffen“, kann sich das Gemeindeoberhaupt eine gewisse Ironie nicht verkneifen.