Wie das Wetter auch sein mag: Die Badesaison im Freibad Winnweiler startet auf jeden Fall am Samstag, 15. April. Die Witterungsbedingungen sind hingegen entscheidend dafür, wann das 2021 komplett renovierte Bad wieder mit dem vollen Aufgebot aufwarten wird. Denn zunächst sind die Öffnungszeiten etwas eingeschränkt.

Während der sogenannten Vorsaison werde ausschließlich das beheizte Schwimmerbecken zur Verfügung stehen, teilte die Verbandsgemeindeverwaltung mit. Nichtschwimmer- und Kinderbecken werden witterungsabhängig dann im Mai in Betrieb gehen. Bis auf Weiteres hat das Bad von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und von 16 bis 19 Uhr geöffnet. An Samstagen können Badegäste von 9 bis 15 Uhr ihr Vergnügen finden, an Sonn- und Feiertagen ist ebenfalls von 9 bis 15 Uhr geöffnet.

Dauerkarten sind montags und dienstags von 10 bis 14 sowie mittwochs und donnerstags jeweils von 15 bis 18 Uhr an der Kasse erhältlich. Weitere Informationen zu Öffnungszeiten und Tarifen im Internet auf winnweiler-vgwerke.de/ schwimmbad/ oder per Telefon 06302 6090272.