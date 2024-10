Mehr als ein halbes Jahr mussten Verkehrsteilnehmer auf der B48 Umwege in Kauf nehmen, mitunter rätselte man auch, warum das nötig ist. Nun sind die Absperrungen abgebaut.

Am Ende sind sie so plötzlich verschwunden, wie sie Anfang des Jahres aufgetaucht sind. Die Warnbaken und Absperrungen an der B48 in Höhe der Eisenschmelz, an der Ausfahrt in Richtung Imsbach sind seit Freitag abgebaut. Mehr als ein halbes Jahr war das für die ohnehin geplagten Verkehrsteilnehmer auf der B48 zwischen Alsenz und Winnweiler ein weiteres der vielen Hindernisse. Hintergrund der Sperrung waren Arbeiten an der sich ebenfalls auf Höhe der Abbiegung befindenden Kläranlage, gepaart mit örtlichen Besonderheiten. So kreuzt die Zufahrt zur Kläranlage wiederum die Bahnstrecke durchs Alsenztal, wodurch Abbieger in Richtung Kläranlage mit Wartezeiten durch den Bahnverkehr rechnen müssen. Da nun zuletzt auch vermehrt Lkw zur Kläranlage fuhren und diese aus Sicherheitsgründen nicht auf der B48 halten dürfen, wurde die rechte Fahrbahnspur für den restlichen Verkehr gesperrt und als Lkw-Haltespur umfunktioniert.