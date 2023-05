Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Weder Corona noch die Fusion sind der Grund dafür, dass Marion Haas die VG Nordpfälzer Land verlässt. Vielmehr möchte die Büroleiterin nach 27 Jahren in derselben Verwaltung nochmal eine neue Perspektive kennenlernen. Zum 1. Januar wechselt die gebürtige Katzenbacherin an die TH Bingen – was für so manches kuriose Gerücht gesorgt hat.

„Nein, ich gehe nicht noch einmal studieren, und nein, ich werde auch nicht Professorin an der Technischen Hochschule“, räumt Marion Haas im RHEINPFALZ-Gespräch