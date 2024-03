Einige Jahre hatte sich der Bau des Bürger- und Quartiertreffs in Obermoschel – und der damit verbundenen Hangbefestigung zur darüber liegenden Ortsstraße Vogelgesang – verzögert. Zunächst wegen hoher Ausschreibungskosten und wegen der um ein Stockwerk reduzierten Planung war das Projekt seit 2019 ins Stocken geraten, mittlerweile aber geht es flott voran bei dem großen Bauvorhaben der Stadt in der „Unnergass“. Nachdem der Stadtrat bereits im Dezember die Hangsicherungsarbeiten für 41.000 Euro und den Rohbau für 274.000 Euro an regionale Firmen vergeben hatte, hat er nun bei zwei Enthaltungen mehrheitlich die Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten an den einzigen Anbieter vergeben, der ein Angebot abgegeben hatte: für rund 79.000 Euro. Kalkuliert worden war mit 10.000 Euro mehr, wie Stadtbürgermeister Ralf Beisiegel berichtete.

Dagegen hatten bei den Gerüstbauarbeiten vier Firmen die Ausschreibungsunterlagen angefordert. Günstigste Bieterin war eine Firma aus dem Saarland mit rund 20.000 Euro. Die geplanten Kosten hatten zwar bei nur etwa 14.000 Euro gelegen, allerdings können die Mehrkosten laut Beisiegel durch Einsparungen bei den bereits vergebenen Gewerken aufgefangen werden. „Wir liegen momentan unter den geplanten Baukosten für das Projekt, die auch unbedingt eingehalten werden sollen“, erörterte Beisiegel im Stadtrat. Das Gesamtprojekt ist mit zwei Millionen Euro veranschlagt, rund 80 Prozent Zuwendungen kommen vom Land. An der Hangsicherung wird bereits seit Anfang Februar gearbeitet.