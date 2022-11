Nur kurze Freude an seiner Beute hatte ein 33-jähriger Autodieb. Er hatte am Freitagnachmittag in Zweibrücken einen Citroen-Kleintransporter gestohlen. Doch schon in Winnweiler endete seine illegale Tour. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung wurde der Mann gegen 13 Uhr auf der A 63 Richtung Mainz an der Anschlussstelle Winnweiler gestellt und festgenommen. Dabei zeigte sich: Der Mann war auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand massiv unter Alkoholeinfluss. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.