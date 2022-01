Für die Brandstiftung an einem PKW sowie die Vandalismusschäden am 27. September am Winnweilerer Bahnhof wurden jetzt zwei Tatverdächtige ermittelt. Damals war in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen zwei Uhr ein Fahrzeugbrand in der Bahnhofstraße gemeldet worden. Ein geparkter Hyundai stand in Flammen und wurde von der Feuerwehr gelöscht. Bei der Tatortaufnahme wurde außerdem festgestellt, dass an einem in der Nähe geparkten BMW zwei hintere Scheiben vermutlich mit einem Stein eingeschlagen worden waren. Zudem waren am Fahrradständer die Reifen von acht Fahrrädern zerstochen worden. Der Gesamtschaden wurde auf über zwanzigtausend Euro geschätzt. Mittlerweile hat sich ein dringender Tatverdacht gegen zwei Männer aus dem Donnersbergkreis ergeben. Die strafrechtlichen Ermittlungen dauern an.