Ein kurioser Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagmorgen auf der B48. In Höhe des Bahnhofs Winnweiler verlor ein Lastwagen, der in Richtung Rockenhausen unterwegs war, aufgrund eines technischen Defekts einen Reifen auf der linken Fahrzeugseite. Der Reifen rollte dann etwa 50 Meter weiter und traf ein entgegenkommendes Auto. An diesem entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro – während der Reifen unbeschädigt blieb und in den Straßengraben rollte, wie die Polizei mitteilt. Beide beteiligten Fahrzeuge waren zunächst nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.