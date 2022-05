Sechs Zähler Rückstand auf das rettende Ufer bei noch drei ausstehenden Partien: Bezirksligist ASV Winnweiler steht kurz vor dem Abstieg in die A-Klasse. Am Donnerstagabend steht für das Team eine Nachholpartie an, genauso wie für A-Klassist SG Eiche Sippersfeld/Lohnsfeld.

Selbst bei maximaler Punkteausbeute muss die Mannschaft von Spielertrainer Waldemar Schneider, die am Donnerstagabend (19.30 Uhr) die punktgleiche SG Rieschweiler II zu Gast hat, auf reihenweise Patzer der Konkurrenz hoffen.

Durch die Qualifikation zur Aufstiegsrunde der A-Klasse hat die SG Eiche Sippersfeld/Lohnsfeld schon lange keine Abstiegssorgen mehr, allerdings kassierten die Kombinierten in den jüngsten drei Spielen herbe Niederlagen mit insgesamt 20 Gegentoren. Am Donnerstagabend (19.30 Uhr) empfängt die SG in Sippersfeld den SV Wiesenthalerhof und kann mit einem Sieg vom aktuell letzten Tabellenrang aus drei Plätze noch oben klettern.