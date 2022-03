Die neuesten Daten der Agentur für Arbeit zeigen einen Rekordwert: Noch nie standen in der Westpfalz so viele Menschen in Lohn und Brot. Noch immer suchen viele Unternehmen neue Mitarbeiter.

Wie viele sozialversicherungspflichtige Jobs vergeben sind – diese Zahlen werden seit 1999 erhoben und kommen stets mit einigen Monaten Verzögerung an. Insofern ist der 30. September 2021 relevanter Stichtag für die aktuellen Daten, und laut diesen hat „die Westpfalz einen Höchststand der Beschäftigung erreicht“, wie Martina Sarter feststellt – und das kurz nach den immensen Problemen im ersten Pandemiejahr. Die stellvertretende Leiterin der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens sieht zudem noch Möglichkeiten: „Die Arbeitgeber der Region suchen weiter dringend nach Fachkräften.“ Im ersten Quartal hätten die Arbeitgeber in der Westpfalz fast 27 Prozent mehr freie Stellen gemeldet als im Vorjahreszeitraum.

Ganz aktuell sind die Arbeitslosenzahlen für den Donnersbergkreis: Im März waren 2046 Menschen arbeitslos gemeldet – 72 weniger als im Februar und 454 weniger als im März des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote ist in den vergangenen vier Wochen um 0,2 Prozentpunkte auf 4,9 Prozent gesunken. 787 offene Stellen im Donnersbergkreis hat die Agentur für Arbeit in ihrem Bestand, 85 davon sind erst im März hinzugekommen.