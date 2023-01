Für den letzten Monat des Jahres – in dem die Arbeitslosenquote für gewöhnlich steigt – biete der Dezember eine „überraschend starke Entwicklung“, vermeldet die Arbeitsagentur Kaiserslautern-Pirmasens für die Westpfalz. Ihr Leiter Peter Weißler spricht rückblickend von einem „über das ganze Jahr hinweg stabilen Arbeitsmarkt“. Im Donnersbergkreis beträgt die Arbeitslosenquote wie im Vormonat 5,2 Prozent. 2157 Menschen im Landkreis sind arbeitslos gemeldet, 19 mehr als im November.

Trotz das zwischenzeitlichen Anstiegs der Quote um mehr als einen Prozentpunkt im Sommer – weil Flüchtlinge aus der Ukraine beim Jobcenter registriert wurden – liegt die Arbeitslosenquote zum Jahreswechsel nur knapp über jener von Dezember 2022 (4,9 Prozent). Dazu trage auch bei, dass für viele Geflüchtete aus der Ukraine nun Sprachkurse begonnen hätten, räumt die Arbeitsagentur ein: Wer sich in einer der Qualifizierungsmaßnahmen verschiedenster Art befindet, taucht nicht als arbeitssuchend in den Statistiken auf.

Allerdings gebe es tatsächlich auch jede Menge Möglichkeiten für jene, die schon für den Arbeitsmarkt bereit sind: Die Unternehmen in der Region seien „intensiv auf der Suche nach neuem Personal“, sagt Weißler. Dies sei eine Chance „auch für Geringqualifizierte und weitere Personengruppen, die bisher noch zu wenig im Blick der Unternehmen waren“. Arbeitgeber aus dem Donnersbergkreis haben im Dezember 94 neu zu besetzende Stellen gemeldet. Damit befindet sich 829 offene Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.