Die Jugend des Tennisclubs Göllheim hat den mit 500 Euro dotierten AOK-Gesundheitspreis „Sportjugend Pfalz“ erhalten.

Das Programm des Tennisclubs Göllheim fokussiert sich nicht ausschließlich auf den Tennissport, es bewegt die Kinder und Jugendlichen mit zahlreichen außersportlichen Aktivitäten über das gesamte Jahr hinweg. Das sorgt für reichlich Abwechslung, führt zu vielen sozialen Interaktionen und schließlich zu einer stärkeren Identifikation mit dem Verein.

Von den derzeit über 135 Mitgliedern im TC Göllheim sind etwa 40 Prozent Jugendliche unter 18 Jahren. Fünf Übungsleiter und weitere Helfer sind in die wöchentlichen Trainingseinheiten involviert, welche auch Laufspiele und Bewegungsübungen für Kinder im Vorschulalter beinhalten. „Dieses Angebot dient einerseits als Vorstufe zum Tennis, ist aber generell sehr gut geeignet, um junge Menschen an den Sport heranzuführen“, meint Fabian Wolf, der stellvertretende Vorsitzende des Vereins.

Bei jungen Menschen die Begeisterung für Bewegung und Sport entfachen, das ist das vorrangige Ziel des Vereins. So bietet die Vereinsjugend Feriencamps auch für Nichtmitglieder an und zeigte 2023 großes Engagement bei der Aktion „Wortwechsel: Nationen vereint aktiv“, als Kinder und Jugendliche unterschiedlichen Alters und verschiedener Nationen auf der Tennisanlage zusammen beim Spaß am Sport ihre Sprachbarrieren abzubauen versuchten. Außerdem bereichert der Verein jährlich den Göllheimer Frühjahrsmarkt mit seinen Angeboten. Zahlreiche Familien- und Kinderfeste runden den freizeitorientierten Bereich ab.

Kooperation mit Schulen

„Eine besondere Stellung im Verein nehmen die Kooperationen mit den Schulen ein“, ergänzt der Vorsitzende Wolfgang Stark. In der Grundschule finden nicht nur zahlreiche Schnupperstunden und regelmäßige Aktionstage statt, der Verein stellt der Schule auch seine Sportstätte inklusive Trainingsmaterial kostenfrei zur Verfügung. Zudem hat sich bei der Realschule Plus inzwischen eine Tennis-AG gegründet.

Besonders gefallen hat der Jury um AOK-Teamleiter Dennis Stortz, dass „sich die Vereinsjugend nicht zu sehr auf eine Sportart konzentriert, sondern durch zahlreiche Aktivitäten einen festen Platz in der Mitte des gesellschaftlichen Miteinanders in und um Göllheim einnimmt“.

Für die AOK überreichten Dennis Stortz und Außendienstberaterin Daniela Hock den Preis, die Sportjugend Pfalz war durch den Jugendsekretär Peter Conrad vertreten. rhp