Die Hornistin Anna Gaedtke aus Winnweiler und die Pianistin Kristina Kappes aus Alsenbrück-Langmeil sind beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Oldenburg in der Kategorie „Klavier und ein Blechblasinstrument“ weit vorn gelandet. Das Duo erreichte 23 von 25 möglichen Punkten und kehrte mit einem äußerst respektablen zweiten Preis zurück.

Anna Gaedtke stammt aus einer musikalischen Familie. Der Vater ist beim Kaiserslauterer Pfalztheaterorchester Posaunist, ihr Bruder Raphael spielt ebenfalls Posaune, war auch schon selbst erfolgreich bei „Jugend musziziert“ und auch die Schwester zeigt mit der Wahl des Instruments Trompete die familiäre Vorliebe fürs Blech.

Auch die Pianistin Kristina Kappes hat Verwandte, die musikalisch aktiv sind: Ihr Cousin und ihre Cousine spielen Klavier und nehmen erfolgreich an Wettbewerben teil, außerdem hat ihre Großmutter eine musikalische Schule besucht.

Die 15-jährige Anna Gaedtke ist Schülerin des Wilhelm-Erb-Gymnasiums in Winnweiler, das auch Kristina Kappes besuchte, bis sie 2021 ans Albert-Schweitzer-Gymnasium nach Kaiserslautern gewechselt ist. Kristina begann ihre Ausbildung am Klavier klassisch mit musikalischer Früherziehung und Klavierunterricht und hat inzwischen aber auch Schlagzeugunterricht genommen.

Mit Blockflöte begonnen

Anna Gaedtke kam ebenfalls über die Elementarausbildung auf der Blockflöte zur Instrumentalmusik und erhielt schon ungewöhnlich früh, ab dem neunten Lebensjahr, Unterricht auf dem Waldhorn. Ihr Lehrer ist Darius Meisterjahn, Solo-Hornist im Orchester des Pfalztheaters.

Beide Jugendliche haben schon früh Wettbewerbserfahrung und auch einige Preise gesammelt. Bei Landes- und Bundeswettbewerben von „Jugend musiziert“ errangen sie erste Preise in verschiedenen Kategorien. Kristina Kappes, die heute 14 Jahre alt ist, brachte 2021 den zweiten Preis als Begleiterin vom Bundeswettbewerb nach Hause, Anna Gaedtke schaffte es im gleichen Jahr als Solistin bis auf Bundesebene.

Mozart, Bach, Schubert

Beide erarbeiten intensiv die klassische Konzertliteratur. Anna Gaedtke übt sogar schon Mozarts Hornkonzerte ein. Kristina Kappes widmet sich derzeit vor allem Klavierkompositionen von Bach und Schubert bei der Pianistin Larissa Olevska in Enkenbach-Alsenborn.

Keines der Mädchen plant in der Zukunft allerdings ein Musikstudium. Stattdessen schwebt Kristina Kappes Jura als Studienfach vor. Und Anna Gaedtke sieht in dem Hornspiel ein Hobby, aber keine Berufung. Dennoch: Seit 2018 spielen die beiden Musikerinnen erfolgreich in Konzerten und bei Wettbewerben zusammen.