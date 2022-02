Speziell für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren bietet die Verbandsgemeinde Winnweiler gemeinsam mit dem DRK-Landesverband und dem DRK-Ortsverein Winnweiler am Samstag, 19. Februar, einen Kinder-Impftag in der Realschule plus in Winnweiler an. Schon Ende Januar hatte es einen solchen Kinder-Impftag gegeben, der Samstag biete sich nun für all jene, die dort geimpft wurden, für die Zweitimpfung an, sagen die Veranstalter. Die Kinder müssen von einem Elternteil begleitet werden, Impfpass und Lichtbildausweis sind mitzubringen.

Termine können per E-Mail an wagnerd@winnweiler-vg.de oder unter Telefon 06302 602-23 reserviert werden. Auch über das Online-Terminvergabeportal bei der Kreisverwaltung sind Anmeldungen möglich.