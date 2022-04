Gemeinsam mit Werner Rasche und Mik Amos bieten Eva Müller und Tonja Loureiro, die beiden Gemeindeschwestern plus des Donnersbergkreises, Rundgänge durch Winnweiler und Rockenhausen für Senioren an.

Die Führung durch Winnweiler mit Werner Rasche findet am morgigen Mittwoch statt. Treff ist um 14 Uhr auf dem Schlossplatz. Nach dem Rundgang bietet der Caritas-Ausschuss im katholischen Pfarrheim Kaffee und Kuchen und Erfrischungen an. Wer nicht am Spaziergang teilnehmen, sich aber dennoch in geselliger Runde treffen möchte, kann bereits ab 14 Uhr das Angebot im katholischen Pfarrheim wahrnehmen.

„Großvater Kahnweiler“ alias Mik Amos bietet gemeinsam mit den Gemeindeschwestern plus am Mittwoch, 4. Mai, einen Rundgang durch Rockenhausen an. Beginn ist um 14 Uhr im Schlosspark am Hotel am Schloss. Nach dem Rundgang besucht die Gruppe das „Haus der Familie“ in der Bezirksamtsstraße 1, wo immer mittwochs das „Café Komm“ bei Kaffee und Kuchen stattfindet. Die Teilnehmer werden um Spenden für den Stadtrundgang gebeten. Anmeldungen für die beiden Spaziergänge sind möglich, aber nicht zwingend erforderlich. Die Gemeindeschwestern plus, Eva Müller und Tonja Loureiro, freuen sich darüber hinaus über Wünsche und Anregungen. Zu erreichen sind sie telefonisch unter 06352 710-323 oder 710-511 sowie per E-Mail an gemeindeschwester-plus@donnersberg.de.