Gleich drei Basketball-Topteams geben am Wochenende ihre Visitenkarte am Fuße des Donnersbergs ab: In der Damen-Landesliga Rheinhessen-Pfalz 1 hat der BBC Fastbreakers Rockenhausen gleich zwei schwere Spiele vor der Brust, der TV Kirchheimbolanden empfängt eine Liga tiefer Eintracht Lambsheim.

Nach Rockenhausen kommen der ASC Mainz III (Samstag, 16 Uhr) und Ex-Regionalligist TV Bad Bergzabern (Sonntag, 15 Uhr) im Nachholspiel nur 23 Stunden später. Gespielt wird in der Donnersberghalle und